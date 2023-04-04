Скаут: «Просить Уэстбрука специализироваться на трехочковых и защите – все равно что просить Чемберлена быть разыгрывающим»
По словам анонимного скаута НБА, после перехода Расселла Уэстбрука в «Лейкерс», бывшего MVP лиги, который является рекордсменом по количеству трипл-даблов, попросили сосредоточиться на трехочковых и защите.
Идея не сработала, и в итоге Уэстбрук был переведен на скамейку запасных.
«Просить Уэстбрука специализироваться на трехочковых и защите – все равно что просить Чемберлена быть разыгрывающим», – заявил скаут.
34-летний разыгрывающий набирает 15,2 очка, 4,8 подбора и 7,8 передачи в среднем за матч с тех пор, как стал игроком «Клипперс».
Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?
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