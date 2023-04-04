Скаут: «Просить Уэстбрука специализироваться на трехочковых и защите – все равно что просить Чемберлена быть разыгрывающим»

Теги Клипперс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

По словам анонимного скаута НБА, после перехода Расселла Уэстбрука в «Лейкерс», бывшего MVP лиги, который является рекордсменом по количеству трипл-даблов, попросили сосредоточиться на трехочковых и защите.

Идея не сработала, и в итоге Уэстбрук был переведен на скамейку запасных.

«Просить Уэстбрука специализироваться на трехочковых и защите – все равно что просить Чемберлена быть разыгрывающим», – заявил скаут.

34-летний разыгрывающий набирает 15,2 очка, 4,8 подбора и 7,8 передачи в среднем за матч с тех пор, как стал игроком «Клипперс».

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

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4 комментария

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j_jms
Так о чем еще просить? О двухочковых? Веди игру? Делай что хочешь, но со скамейки? Сваливай пожалуйста ?
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Артём Артём
Так вроде Уилт какое то время до ЙОКИЧа считался лучшим пассующим центром?
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Артём Артём
Ответ Лиллард унижатель!
Какой процент побед у ЛАЛ после того как скинули Вестбрука? Около 70%?
Скажу по другому после 2-10 у них %побед 69
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Лиллард унижатель!
Какой процент побед у ЛАЛ после того как скинули Вестбрука? Около 70%?
+1
0
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