Скаут: «Просить Уэстбрука специализироваться на трехочковых и защите – все равно что просить Чемберлена быть разыгрывающим»

По словам анонимного скаута , после перехода в «Лейкерс», бывшего MVP лиги, который является рекордсменом по количеству трипл-даблов, попросили сосредоточиться на трехочковых и защите.

Идея не сработала, и в итоге Уэстбрук был переведен на скамейку запасных.

«Просить Уэстбрука специализироваться на трехочковых и защите – все равно что просить Чемберлена быть разыгрывающим», – заявил скаут.

34-летний разыгрывающий набирает 15,2 очка, 4,8 подбора и 7,8 передачи в среднем за матч с тех пор, как стал игроком «Клипперс».

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?