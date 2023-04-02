Джейсон Кидд о Кайри Ирвинге: «Иногда хорошие игроки используются для того, чтобы растянуть оборону соперника»

Главный тренер « » объяснил, почему звездный разыгрывающий часто стоял в углу во время атак в концовке матча против « » (122:129).

«Когда у тебя в команде есть такой игрок, как , иногда ты ставишь Кайри в угол, что освободить пространство. Он достаточно достаточно терпелив и понимает, что мяч время от времени будет попадать к нему.

Когда Лука и Макси Клебер или Лука и Дуайт Пауэлл разыгрывали пик-н-ролл, это создавало проблемы для защиты. Лука шел в проход и либо исполнял лэй-ап, либо создавал возможность для открытого броска для партнеров.

Иногда хорошие игроки используются для того, чтобы растянуть оборону соперника. Именно этим и занимался Кайри», – сказал Кидд.

«Бро обращается с мячом, как будто играет на фортепиано». Разминку Кайри можно смотреть бесконечно