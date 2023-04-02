Джейсон Кидд о Кайри Ирвинге: «Иногда хорошие игроки используются для того, чтобы растянуть оборону соперника»

Теги Даллас Майами Джейсон Кидд НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд объяснил, почему звездный разыгрывающий Кайри Ирвинг часто стоял в углу во время атак в концовке матча против «Майами» (122:129).

«Когда у тебя в команде есть такой игрок, как Лука Дончич, иногда ты ставишь Кайри в угол, что освободить пространство. Он достаточно достаточно терпелив и понимает, что мяч время от времени будет попадать к нему.

Когда Лука и Макси Клебер или Лука и Дуайт Пауэлл разыгрывали пик-н-ролл, это создавало проблемы для защиты. Лука шел в проход и либо исполнял лэй-ап, либо создавал возможность для открытого броска для партнеров.

Иногда хорошие игроки используются для того, чтобы растянуть оборону соперника. Именно этим и занимался Кайри», – сказал Кидд.

«Бро обращается с мячом, как будто играет на фортепиано». Разминку Кайри можно смотреть бесконечно

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2 комментария

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Sharky shark
Вы "Феррари" брали, чтобы он в углу стоял?
+3
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Birdman NBA
Иногда тренер это болельщик
+2
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