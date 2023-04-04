Эксперт Кендрик Перкинс критически отозвался о лидере « » .

По мнению Перкинса, находящийся не в лучшей форме и не старающийся в защите словенец должен нести ответственность за провал «Мэверикс» в решающий момент регулярки.

«Лука, все устроено не так, что все остальные крутятся вокруг тебя все время. В какой-то момент, конечно, это действительно так. Когда я смотрю на Дончича, то меня беспокоит его язык тела. Не только в отношении судей, но и товарищей по команде. Надутые губы, опущенная голова. Ты рассказываешь о том, что нельзя пропускать 132 очка? Сколько из этих попаданий на твоей вине в том матче? Когда ты уже возьмешь на себя ответственность и скажешь: «Мне надоело, что через меня строят атаки соперники. Я буду делать больше на своей половине. Могу хотя бы больше стараться».

Легко сказать, что во всем виноват , что не понимает, что происходит. Но в какой момент мы станем показывать пальцем в сторону Луки?» – заявил Перкинс.

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