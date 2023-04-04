Кендрик Перкинс: «Когда уже Лука Дончич возьмет на себя ответственность?»

Теги Кендрик Перкинс Даллас Джейсон Кидд НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Эксперт Кендрик Перкинс критически отозвался о лидере «Далласа» Луке Дончиче.

По мнению Перкинса, находящийся не в лучшей форме и не старающийся в защите словенец должен нести ответственность за провал «Мэверикс» в решающий момент регулярки.

«Лука, все устроено не так, что все остальные крутятся вокруг тебя все время. В какой-то момент, конечно, это действительно так. Когда я смотрю на Дончича, то меня беспокоит его язык тела. Не только в отношении судей, но и товарищей по команде. Надутые губы, опущенная голова. Ты рассказываешь о том, что нельзя пропускать 132 очка? Сколько из этих попаданий на твоей вине в том матче? Когда ты уже возьмешь на себя ответственность и скажешь: «Мне надоело, что через меня строят атаки соперники. Я буду делать больше на своей половине. Могу хотя бы больше стараться».

Легко сказать, что во всем виноват Кайри Ирвинг, что Джейсон Кидд не понимает, что происходит. Но в какой момент мы станем показывать пальцем в сторону Луки?» – заявил Перкинс.

«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды

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17 комментариев

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Birdman NBA
Ответ Killmeporch
Мужики кто в курсе, он реально так плох в обороне?
Он может защищаться на около среднем уровне, что и показывал в начале сезона. Но мне кажется дело даже не в физике, а в желании.
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antony18
Ответ NastyNay
Почему то раньше Дончич делал всё то же самое и команда была уверенно в ПО и даже в финале конфы.
ну так раньше Бобан тащил
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scorp19
32.8 очка в среднем. Лучший в лиге наравне с Джоэлем.
Ну да, Лука очень плох. Простите его пожалуйста что он ещё в защите не пашет как Грин, тогда бы это был GOAT всех времён.
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kaissa
Ответ Killmeporch
Мужики кто в курсе, он реально так плох в обороне?
Эпизодами показывает - что вполне себе может. Но видимо физики не хватает - поэтому постоянно не может - да и желание пахать в защите не всегда есть...
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NastyNay
Почему то раньше Дончич делал всё то же самое и команда была уверенно в ПО и даже в финале конфы.
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Донован хозяин НБА
Ответ Kudim41
Перк как всегда накинул. Дончич постоянно говорит о том , что ему надо было сыграть лучше. Никогда никого не обвинял и брал всю ответственность на себя..!
Что толку от разговоров, если они не подкрепляются никакими изменениями?
Конец сезона, а Лука по кондициям приближается к борцу сумо и стоит без мяча 24 секунды без движения?
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Ceasus
Я еще не видел, чтобы у кого то разбирали язык тела. Чего не сделаешь, чтобы докопаться до белой суперзвезды
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Qwerd
Ответ Kudim41
Перк как всегда накинул. Дончич постоянно говорит о том , что ему надо было сыграть лучше. Никогда никого не обвинял и брал всю ответственность на себя..!
Говорит то Лука постоянно, но вот в защите как стоял, так и стоит.
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Nightyork97
Наконец я дождусь трейда на Янга
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Сергей Пузанков
Ответ Александр Базилий
Нет. Просто оллстар и лучший игрок всех времен постоянно накидывает на вентилятор! А стоп… Перкинс обычный ролевик был, при том, не самый элитный😂
По такой логике Джордан - лучший баскетбольный обозреватель. А ещё, наверное, управленец, да?
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Сергей Пузанков
Пока что мы показываем пальцем в сторону Пендрика
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Ужратый Гусениц
Ответ Killmeporch
Мужики кто в курсе, он реально так плох в обороне?
ну как плох. Он никакой там, в четвертой четверти косплеит позднего Шакила или Деандре в обороне - просто стоит, в надежде что подбор упадет в руки. Физически прям как будто не 24 года, а 34 - устает быстро, несмотря на отдых на своей половине.
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Александр Базилий
Их в детстве не учат, что показывать пальцем некрасиво?🧐
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Александр Базилий
Ответ Killmeporch
Мужики кто в курсе, он реально так плох в обороне?
Нет. Просто оллстар и лучший игрок всех времен постоянно накидывает на вентилятор! А стоп… Перкинс обычный ролевик был, при том, не самый элитный😂
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mqh9pzrxgf
Ответ Killmeporch
Мужики кто в курсе, он реально так плох в обороне?
Ну да, пассажир обычный
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Kudim41
Перк как всегда накинул.
Дончич постоянно говорит о том , что ему надо было сыграть лучше.
Никогда никого не обвинял и брал всю ответственность на себя..!
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Killmeporch
Мужики кто в курсе, он реально так плох в обороне?
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