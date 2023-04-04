Кендрик Перкинс: «Когда уже Лука Дончич возьмет на себя ответственность?»
Эксперт Кендрик Перкинс критически отозвался о лидере «Далласа» Луке Дончиче.
По мнению Перкинса, находящийся не в лучшей форме и не старающийся в защите словенец должен нести ответственность за провал «Мэверикс» в решающий момент регулярки.
«Лука, все устроено не так, что все остальные крутятся вокруг тебя все время. В какой-то момент, конечно, это действительно так. Когда я смотрю на Дончича, то меня беспокоит его язык тела. Не только в отношении судей, но и товарищей по команде. Надутые губы, опущенная голова. Ты рассказываешь о том, что нельзя пропускать 132 очка? Сколько из этих попаданий на твоей вине в том матче? Когда ты уже возьмешь на себя ответственность и скажешь: «Мне надоело, что через меня строят атаки соперники. Я буду делать больше на своей половине. Могу хотя бы больше стараться».
Легко сказать, что во всем виноват Кайри Ирвинг, что Джейсон Кидд не понимает, что происходит. Но в какой момент мы станем показывать пальцем в сторону Луки?» – заявил Перкинс.
«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды
Ну да, Лука очень плох. Простите его пожалуйста что он ещё в защите не пашет как Грин, тогда бы это был GOAT всех времён.
Конец сезона, а Лука по кондициям приближается к борцу сумо и стоит без мяча 24 секунды без движения?
Дончич постоянно говорит о том , что ему надо было сыграть лучше.
Никогда никого не обвинял и брал всю ответственность на себя..!