Владелец « » испытал противоречивые чувства на последних секундах матча с « » (112:115).

Кьюбан улыбнулся после того, как «Далласу» не удалось сравнять счет при 112:115, а чуть позже взялся за голову.

Ранее сообщалось, что техасская организация решила отдать приоритет лотерее драфта вместо призрачных шансов на попадание в плей-ин. Поражение давало шансы на получение пика в Топ-10, клуб не выставил на матч ведущих игроков.

В феврале до приобретения финалист Западной конференции прошлого сезона шел в зоне плей-офф.

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