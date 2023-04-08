Марк Кьюбан улыбнулся после того, как «Далласу» не удалось сравнять счет в концовке с «Чикаго»

Теги Чикаго Даллас НБА драфт НБА Марк Кьюбан НБА плей-офф Кайри Ирвинг Баскетбол

Владелец «Далласа» Марк Кьюбан испытал противоречивые чувства на последних секундах матча с «Чикаго» (112:115).

Кьюбан улыбнулся после того, как «Далласу» не удалось сравнять счет при 112:115, а чуть позже взялся за голову.

Ранее сообщалось, что техасская организация решила отдать приоритет лотерее драфта НБА вместо призрачных шансов на попадание в плей-ин. Поражение давало шансы на получение пика в Топ-10, клуб не выставил на матч ведущих игроков.

В феврале до приобретения Кайри Ирвинга финалист Западной конференции прошлого сезона шел в зоне плей-офф.

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7 комментариев

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izdaba
Самая дебильная команда сезона
+4
0
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олси
Марк Кьюбан улыбнулся и обнял ирвинга
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Tolball
Ответ Свежий
А мы улыбнемся, когда они задрафтуют баста, который не сумеет сыграться с Лукой (как и все остальные)
Ну был выиграли ли бы они,все равно в п-ин шансы мизерные были попасть, да получили бы 11пик драфта и автоматом его бы забрали Никс.А так тот же пик топ10 в сильном драфте шанс на хорошего игрока или в обмене хороший козырь.
+3
-5
-2
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Rodbert
Зашла, зашла ставочка!
+1
-1
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Свежий
А мы улыбнемся, когда они задрафтуют баста, который не сумеет сыграться с Лукой (как и все остальные)
+14
-8
+6
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Райли Карри
Там вся команда за животы держалась
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AEZAKMI228
Jewish
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-7
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