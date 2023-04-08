Марк Кьюбан улыбнулся после того, как «Далласу» не удалось сравнять счет в концовке с «Чикаго»
Владелец «Далласа» Марк Кьюбан испытал противоречивые чувства на последних секундах матча с «Чикаго» (112:115).
Кьюбан улыбнулся после того, как «Далласу» не удалось сравнять счет при 112:115, а чуть позже взялся за голову.
Ранее сообщалось, что техасская организация решила отдать приоритет лотерее драфта НБА вместо призрачных шансов на попадание в плей-ин. Поражение давало шансы на получение пика в Топ-10, клуб не выставил на матч ведущих игроков.
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