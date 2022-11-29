Трэй Янг установил рекорд «Атланты» по количеству матчей с 10+ передачами
Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг сегодня провел свой 139-й матч в карьере с 10 или более передачами. Это рекорд в истории «Хоукс».
«Атланта» уступила «Филадельфии» со счетом 101:104. Янг отметился 18 очками и 10 передачами.
Примечательно, что Янг побил рекорд, который принадлежал нынешнему главному тренеру «Сиксерс» Доку Риверсу.
24-летний Янг проводит пятый сезон в НБА. Его показатели в нынешнем сезоне – 27,7 очка и 9,4 передачи в среднем за игру.
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