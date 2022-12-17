Дончич совершил 90% бросков после обыгрыша, он лидирует в НБА по этому показателю

Теги Атланта Даллас Филадельфия НБА Оклахома-Сити Джеймс Харден Лука Дончич Трэй Янг Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич совершил 90,1% бросков после собственного обыгрыша, а не с передачи от партнера.

Словенец лидирует в НБА по данному показателю. Он опережает Джеймса Хардена из «Филадельфии» (82%), Трэя Янга из «Атланты» (81%) и Шэя Гилджес-Александера из «Оклахомы» (80%).

При этом Дончич имеет лучшую эффективность бросков с игры (55,7%). У ближайшего преследователя Гилджес-Александера – 52,9%.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

Инфографика: NBA University

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3 комментария

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Левый аккаунт Дюрэнта
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Да подождите вы. Даже пол сезона не прошло. К тому же эта статка меняется каждую игру.
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Rotick
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Ответ Gornostaev
Корректнее было бы написать: "Дончич реализовал 90% совершенных бросков..."
Для автора русский не родной
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Gornostaev
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Корректнее было бы написать: "Дончич реализовал 90% совершенных бросков..."
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