Дончич совершил 90% бросков после обыгрыша, он лидирует в НБА по этому показателю

Разыгрывающий « » совершил 90,1% бросков после собственного обыгрыша, а не с передачи от партнера.

Словенец лидирует в по данному показателю. Он опережает из «Филадельфии» (82%), из «Атланты» (81%) и Шэя Гилджес-Александера из «Оклахомы» (80%).

При этом Дончич имеет лучшую эффективность бросков с игры (55,7%). У ближайшего преследователя Гилджес-Александера – 52,9%.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

Инфографика: NBA University