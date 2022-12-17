Дончич совершил 90% бросков после обыгрыша, он лидирует в НБА по этому показателю
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич совершил 90,1% бросков после собственного обыгрыша, а не с передачи от партнера.
Словенец лидирует в НБА по данному показателю. Он опережает Джеймса Хардена из «Филадельфии» (82%), Трэя Янга из «Атланты» (81%) и Шэя Гилджес-Александера из «Оклахомы» (80%).
При этом Дончич имеет лучшую эффективность бросков с игры (55,7%). У ближайшего преследователя Гилджес-Александера – 52,9%.
Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать
Инфографика: NBA University
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