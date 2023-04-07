«Работа с одними из лучших в мире и доведение себя до грани истощения». Кайри Ирвинг рассказал, почему он прибавляет в последних четвертях матчей

Теги Даллас Сакраменто НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг поделился, каким образом ему удается показывать столь высокий уровень игры в заключительных четвертях встреч.

Ирвинг пять раз в сезоне набирал более 20 очков в последней 12-минутке. Ни у кого в Лиге нет больше двух таких матчей.

«Все начинается летом, когда мы готовимся к долгому, изнурительному сезону. Просто провожу несколько хороших спаррингов. Я называю их спарринг-сессиями – работа с одними из лучших в мире и доведение себя до грани истощения, чтобы посмотреть, как далеко я смогу зайти в этих глубоких водах.

Оглядываясь назад на последние несколько игр, я бы хотел играть так же хорошо, как сегодня, просто оставаясь агрессивным и налаживая нашу атаку и защиту. Сегодня все работало хорошо, находился в режиме атаки, несмотря ни на что.

Это не первый раз, когда я участвую в матчах, в которых нужно побеждать, так что это было приятно», – сказал Кайри на послематчевой пресс-конференции.

Ирвинг набрал 31 очко с «Сакраменто» (123:119). 18 из них пришлись на заключительный отрезок встречи.

Кайри не поможет своей команде в предстоящем матче с «Чикаго».

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1 комментарий

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Lokomotiv__1992
К сожалению защиту не наладить когда обе звезды команды не умеют играть в защите и даже не хотят
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