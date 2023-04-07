Бывший вице-президент «Мемфиса»: «Джимми Батлер – самый недооцененный игрок НБА»
Бывший вице-президент «Мемфиса» по баскетбольным операциям, ныне журналист The Athletic Джон Холлингер считает, что звездный форвард «Майами» Джимми Батлер не получает должного признания.
«На самом деле, его без раздумья нужно включать во вторую символическую сборную сезона. Я бы сказал, что Батлер – самый недооцененный игрок в лиге, и это позор, что он не попал в команду всех звезд Восточной конференции», – написал Джон.
В нынешнем сезоне Джимми набирает в среднем 22,9 очка, 5,9 подбора и 5,3 передачи при 54% попадания с игры.
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