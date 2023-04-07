Бывший вице-президент «Мемфиса»: «Джимми Батлер – самый недооцененный игрок НБА»

Бывший вице-президент «Мемфиса» по баскетбольным операциям, ныне журналист The Athletic Джон Холлингер считает, что звездный форвард « » не получает должного признания.

«На самом деле, его без раздумья нужно включать во вторую символическую сборную сезона. Я бы сказал, что Батлер – самый недооцененный игрок в лиге, и это позор, что он не попал в команду всех звезд Восточной конференции», – написал Джон.

В нынешнем сезоне Джимми набирает в среднем 22,9 очка, 5,9 подбора и 5,3 передачи при 54% попадания с игры.

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