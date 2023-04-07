Джимми Батлер: «Майами» может обыграть кого угодно. Плей-офф, мы идем»

Теги Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер считает, что флоридская команда может преподнести сюрпризы в плей-офф НБА.

«Мне все равно. Я просто люблю играть в баскетбол. «Майами» может обыграть кого угодно, когда мы показываем правильный баскетбол.

Плей-офф, мы идем. Плей-офф, мы идем», – заявил Батлер.

«Хит» занимают 7-е место на Востоке (43-37).

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7 комментариев

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Теннисный абсолют
Джимми Батлер - один из велких игроков 21 века
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Евгений Дронов
Ответ scorp19
Также как и проиграть кому угодно
хорошшшшшшшшшшш
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scorp19
Также как и проиграть кому угодно
+2
0
+2
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AEZAKMI228
Хит 2-2 против бостона в этом сезоне

Хит 2-1 против 76

Хит 2-2 против бакс
+7
-1
+6
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lugovoy.sanya
Очень хочется чтобы они попали напрямую в ПО и в первом раунде и надрали зад этим «мягким» из Филы
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kolyan#15
Классно сыграли сегодня, но Фила недолго упиралась
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korj88
И не поспоришь ведь
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