Джимми Батлер: «Майами» может обыграть кого угодно. Плей-офф, мы идем»
Лидер «Майами» Джимми Батлер считает, что флоридская команда может преподнести сюрпризы в плей-офф НБА.
«Мне все равно. Я просто люблю играть в баскетбол. «Майами» может обыграть кого угодно, когда мы показываем правильный баскетбол.
Плей-офф, мы идем. Плей-офф, мы идем», – заявил Батлер.
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