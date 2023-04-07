Лидер « » считает, что флоридская команда может преподнести сюрпризы в плей-офф НБА.

«Мне все равно. Я просто люблю играть в баскетбол. «Майами» может обыграть кого угодно, когда мы показываем правильный баскетбол.

Плей-офф, мы идем. Плей-офф, мы идем», – заявил Батлер.

«Хит» занимают 7-е место на Востоке (43-37).

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