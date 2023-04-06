Джимми Батлер о сравнении с Дуэйном Уэйдом: «Это счастье и проклятие»

Форвард « » признался, что сравнение с легендой клуба – это и счастье, и проклятие.

«Это счастье и проклятие.

Без сомнения, Дуэйн Уэйд – один из великих. Вы видели, новости о том, что его включили в Зал славы. Но каждый раз, когда я что-то делаю, меня сравнивают с ним. Я люблю его до смерти. Но боже мой, трудно, когда тебя с кем-то сравнивают на каждом шагу.

Но как я уже сказал, это также и счастье», – сказал Батлер.

Кого выбрали в Зал славы баскетбола в 2023 году?