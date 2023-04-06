Джимми Батлер о сравнении с Дуэйном Уэйдом: «Это счастье и проклятие»

Теги Майами Дуэйн Уэйд НБА Джимми Батлер Баскетбол

Форвард «Майами» Джимми Батлер признался, что сравнение с легендой клуба Дуэйном Уэйдом – это и счастье, и проклятие.

«Это счастье и проклятие.

Без сомнения, Дуэйн Уэйд – один из великих. Вы видели, новости о том, что его включили в Зал славы. Но каждый раз, когда я что-то делаю, меня сравнивают с ним. Я люблю его до смерти. Но боже мой, трудно, когда тебя с кем-то сравнивают на каждом шагу.

Но как я уже сказал, это также и счастье», – сказал Батлер.

Кого выбрали в Зал славы баскетбола в 2023 году?

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
morozovvasya
Надо признать, сравнивают по делу! Но для меня ДиУэйд лучший)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий