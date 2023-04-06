Джимми Батлер о сравнении с Дуэйном Уэйдом: «Это счастье и проклятие»
Форвард «Майами» Джимми Батлер признался, что сравнение с легендой клуба Дуэйном Уэйдом – это и счастье, и проклятие.
«Это счастье и проклятие.
Без сомнения, Дуэйн Уэйд – один из великих. Вы видели, новости о том, что его включили в Зал славы. Но каждый раз, когда я что-то делаю, меня сравнивают с ним. Я люблю его до смерти. Но боже мой, трудно, когда тебя с кем-то сравнивают на каждом шагу.
Но как я уже сказал, это также и счастье», – сказал Батлер.
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