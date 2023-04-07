Кендрик Перкинс: «На месте «Бостона» я бы молился, чтобы в первом раунде плей-офф не встретиться с Джимми Батлером»

Теги Бостон Кендрик Перкинс Майами НБА Эрик Споэльстра Джимми Батлер Джо Маззулла Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Майами» способен остановить прошлогодних финалистов «Бостон» в первом раунде плей-офф.

«На месте «Селтикс» я бы молился, чтобы в первом раунде плей-офф не встретиться с Джимми Батлером и его «Майами». Молился, чтобы Джо Маззулле не пришлось соперничать с Эриком Споэльстрой.

Это будет заявкой на неожиданное поражение в серии. Говорю вам это прямо сейчас», – сказал Перкинс в эфире First Take.

В прошлом сезоне команды встречались в финале конференции и «кельты» оказались сильнее – 4-3.

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3 комментария

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Kemal Gul
Не знаю, как там Бостон. но если бы на Филадельфию вышли, я бы Хит даже за фаворита считал. Джимми проверенный плей-офф боец, в отличие от кексиков Джоэла и Хардена. Крепко засело в памяти, какими мягкотелыми котятами казались Эмбиид и Симмонс на фоне Батлера в 2019 во время его зарубы с Каваем в финале конфы. Хотя Эмбиид заматерел с тех пор, может в этом году и в по что-нибудь покажет, да и Борода круто перестроил свою игру. Жаль, что эта серия в первом раунде почти невозможна, Хит не обойти Бруклин, они в минусе по личным встречам, а в два поражения Нетс, в том числе от Мэджик, верится слабо
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Ola BP
При всём уважении к Хит, но они стали только слабее чем в прошлом году.
Конечно, нервы они потерпят и затянут серию, но если Бостон сыграет хотя бы на 75% своих возможностей, то проблем испытать не должны.
Против Кавс будет труднее, так как их тягучий баскетбол в защите создаёт Бостону проблемы, ибо душат на дуге.
Вопрос с Филой сложнее. Ибо непонятно как будут судить полосатые. Если как в регулярке будут давать фолы на Джоэле за каждый взгляд, то Эл и Роб быстро сядут на фолы, а без них краска прям в беде, что и показал последний очный матч.
Если колени Роба будут здоровы, то Будет намного проще.
Бостон и Бакс - главные фавориты востока, независимо от занятых мест. Вероятно, что такой финал и увидим.
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МЗ
тот случай, когда Кендрик в чём-то, но прав.
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