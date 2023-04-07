Кендрик Перкинс: «На месте «Бостона» я бы молился, чтобы в первом раунде плей-офф не встретиться с Джимми Батлером»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Майами» способен остановить прошлогодних финалистов « » в первом раунде плей-офф.

«На месте «Селтикс» я бы молился, чтобы в первом раунде плей-офф не встретиться с и его « ». Молился, чтобы Джо Маззулле не пришлось соперничать с .

Это будет заявкой на неожиданное поражение в серии. Говорю вам это прямо сейчас», – сказал Перкинс в эфире First Take.

В прошлом сезоне команды встречались в финале конференции и «кельты» оказались сильнее – 4-3.

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