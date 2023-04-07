Кендрик Перкинс: «На месте «Бостона» я бы молился, чтобы в первом раунде плей-офф не встретиться с Джимми Батлером»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Майами» способен остановить прошлогодних финалистов «Бостон» в первом раунде плей-офф.
«На месте «Селтикс» я бы молился, чтобы в первом раунде плей-офф не встретиться с Джимми Батлером и его «Майами». Молился, чтобы Джо Маззулле не пришлось соперничать с Эриком Споэльстрой.
Это будет заявкой на неожиданное поражение в серии. Говорю вам это прямо сейчас», – сказал Перкинс в эфире First Take.
В прошлом сезоне команды встречались в финале конференции и «кельты» оказались сильнее – 4-3.
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Конечно, нервы они потерпят и затянут серию, но если Бостон сыграет хотя бы на 75% своих возможностей, то проблем испытать не должны.
Против Кавс будет труднее, так как их тягучий баскетбол в защите создаёт Бостону проблемы, ибо душат на дуге.
Вопрос с Филой сложнее. Ибо непонятно как будут судить полосатые. Если как в регулярке будут давать фолы на Джоэле за каждый взгляд, то Эл и Роб быстро сядут на фолы, а без них краска прям в беде, что и показал последний очный матч.
Если колени Роба будут здоровы, то Будет намного проще.
Бостон и Бакс - главные фавориты востока, независимо от занятых мест. Вероятно, что такой финал и увидим.