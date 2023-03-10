Родриг Бобуа получил травму во втором матче подряд
Защитник «Анадолу Эфеса» Родриг Бобуа был вынужден покинуть площадку во время встречи с «Маккаби» с повреждением голеностопа правой ноги.
В середине второй четверти Бобуа пытался накрыть бросок разыгрывающего «Маккаби» Лоренцо Брауна. В момент приземления он наступил на ногу Уиллу Клайберну и тут же упал на паркет. Игрок немедленно отправился в подтрибунное помещение.
Защитник «Эфеса» получил второе повреждение за три дня, но на другой ноге. Во встрече с «Црвеной Звездой» баскетболист подвернул левую ногу за две минуты до конца последней четверти. Партнеры по команде помогли игроку дойти до скамейки.
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