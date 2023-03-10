Родриг Бобуа получил травму во втором матче подряд

Теги Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Маккаби Плейтика Родриг Бобуа Лоренцо Браун Уилл Клайберн Баскетбол

Защитник «Анадолу Эфеса» Родриг Бобуа был вынужден покинуть площадку во время встречи с «Маккаби» с повреждением голеностопа правой ноги.

В середине второй четверти Бобуа пытался накрыть бросок разыгрывающего «Маккаби» Лоренцо Брауна. В момент приземления он наступил на ногу Уиллу Клайберну и тут же упал на паркет. Игрок немедленно отправился в подтрибунное помещение.

Защитник «Эфеса» получил второе повреждение за три дня, но на другой ноге. Во встрече с «Црвеной Звездой» баскетболист подвернул левую ногу за две минуты до конца последней четверти. Партнеры по команде помогли игроку дойти до скамейки.

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