«Маккаби» продлил контракт с Лоренцо Брауном до 2026 года

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Тель-авивский «Маккаби» продлил контракт с разыгрывающим Лоренцо Брауном (32 года, 198 см) до 2026 года.

Браун набирает в среднем по 16,6 очка, 3,2 подбора и 6,0 передач за игру в Евролиге-22/23.

Ранее на этой неделе израильский клуб продлил контракт с Романом Соркиным еще на два сезона.

С 12 победами и 11 поражениями «Маккаби» занимает 8-е место в турнирной таблице Евролиги.

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