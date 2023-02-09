«Маккаби» продлил контракт с Лоренцо Брауном до 2026 года

Тель-авивский «Маккаби» продлил контракт с разыгрывающим (32 года, 198 см) до 2026 года.

Браун набирает в среднем по 16,6 очка, 3,2 подбора и 6,0 передач за игру в Евролиге-22/23.

Ранее на этой неделе израильский клуб продлил контракт с Романом Соркиным еще на два сезона.

С 12 победами и 11 поражениями « » занимает 8-е место в турнирной таблице .

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