Александер Секулич: «Выиграть 3-0 у такой команды, как «Нижний Новгород» – это здорово»

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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич рассказал, за счет чего удалось одержать уверенную победу над «Нижним Новгородом» в серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ (3-0) и выразил надежду, что Андрей Мартюк восстановится от травмы к 1/2 финала против ЦСКА.

Ваши впечатления от игры?

– Я очень счастлив выиграть серию 3-0, особенно после того, как в регулярке уступили нижегородцам все четыре раза. Это был серьезный вызов, и трудно выиграть серию 3-0 у кого бы то ни было. Также – мои слова восхищения команде из Нижнего Новгорода. То, что они показали в этом сезоне – действительно круто. Они обыграли все команды, за исключением ЦСКА, они выиграли Кубок России. У них хороший состав игроков, отличный тренерский штаб. Обыграть такую команду 3-0 – очень здорово.

За счет чего в третьей четверти удалось оторваться на 20 очков?

– За счет того, что успешно бросали, за счет хорошей защиты тоже. В первых двух играх заметил, что игроки не были достаточно расслаблены, не чувствовали себя комфортно. И очень здорово, что в этом матче удалось это сделать, в том числе в третьей четверти.

А в начале четвертого периода вас не насторожило то, что соперники сократил отставание до 10 очков?

– Не сказать, что боялся всерьез. Хотя в регулярке это было нашей частой проблемой – когда ведем в счете с комфортной разницей, но позволяем сопернику нас догнать. Сегодняшняя игра отличалась от предыдущих тем, что в случае победы проходили в полуфинал. Возможно, это заставило игроков в какой-то момент слегка занервничать, в защите действовать наудачу. И очень здорово, что в итоге получилось взять ситуацию под контроль.

Насколько сложно готовить команду, когда соперник один и тот же в течение нескольких матчей подряд?

– Безусловно, подготовка в плей-офф отличается. Здесь очень много тактики, и в основном занимаешься тонкой настройкой: ищешь слабости у соперника и пытаешься извлечь из этого пользу.

Какое состояние Андрея Мартюка? Будет ли он готов к серии с ЦСКА?

– Я надеюсь, что Мартюк восстановится. Если бы мы сегодня играли финал – он бы вышел на площадку. Но в данной ситуации решили не рисковать. Тем более впереди самые важные игры сезона. Мартюк – очень важный для нас игрок, который хорошо прогрессирует. Рисковать им не хочется, потому что при неправильном подходе он мог бы надолго выбыть из строя.

Что думаете о серии с ЦСКА?

– Это очень серьезный соперник, который уверенно играет на протяжении всего сезона. Состав армейцев – уровня Евролиги, особенно это касается их передней линии.

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