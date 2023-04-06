Зоран Лукич: «Полностью заслуженная победа «Локомотива-Кубань», они больше нас достойны попасть в следующий раунд»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» признал заслуженную победу «Локомотива-Кубань» (3-0) в серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ и пожелал краснодарской команде удачи в противостоянии с ЦСКА в полуфинале.

«Давайте скажу о впечатлениях не об одном сегодняшнем матче, а о всей серии в целом. Полностью заслуженная победа «Локомотива-Кубань», они больше нас достойны попасть в следующий раунд. В какой-то момент сегодняшняя игра могла уйти для нас на «-40», и я очень благодарен нашим игрокам за то, что вернулись в борьбу.

Ключевым игроком в этом раунде у «Локо» я бы назвал . Он принес огромную энергию, заставил партнеров играть на грани фола, показал очень активную и агрессивную защиту. Мои персональные поздравления Владиславу – это один из игроков, за которыми вижу будущее русского баскетбола. Такая агрессия и разрушение нашей атаки могут не всегда быть видны по статистическим отчетам, но у нас не нашлось ответа – что делать с тем, как Емченко заставляет нас раз за разом принимать неверные решения.

Весь сезон играли ротацией в 12 человек, и недостаточная глубина нашей скамейки начала сказываться. Я хотел видеть в этой серии такую же борьбу, как в матчах регулярного чемпионата, но когда у тебя выпадает один, другой, третий… Умрихин пришел за 4 дня до плей-офф и не успел полностью вписаться в нашу игру. Иван Стребков попытался сегодня выйти – и я очень ему благодарен. Но столько времени без тренировок, увы, сказались. «Локомотив-Кубань» очень хорошо воспользовался этим – они всю серию играли в 12 игроков, поддерживая очень высокий темп. К сожалению, мы не смогли на это ответить.

Удачи « » в противостоянии с ЦСКА», – сказал Лукич.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!