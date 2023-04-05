Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/4 финала. «Автодор» – ЦСКА, «Локомотив-Кубань» примет «Нижний Новгород»
«Автодор» – ЦСКА, «Локомотив-Кубань» примет «Нижний Новгород»
В среду, 5 апреля, двумя матчами продолжится плей-офф Единой лиги ВТБ.
Саратовский «Автодор» примет московский ЦСКА, краснодарский «Локомотив-Кубань» сыграет с «Нижним Новгородом».
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Третьи матчи
- Дата проведения
- 5 апреля, 18.00
ЦСКА ведет в серии – 2-0
- Дата проведения
- 5 апреля, 20.00, «Баскет-холл»
«Локомотив-Кубань» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«И тут я понимаю, что шорты здесь, а команда – там»: администратор ЦСКА рассказывает о жизни клуба изнутри
В 2007-м сборная России выиграла Евробаскет. Вспоминаем главные спортивные события 20 лет
Комментарии