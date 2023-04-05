Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/4 финала. «Автодор» – ЦСКА, «Локомотив-Кубань» примет «Нижний Новгород»

Теги результаты ЦСКА Локомотив-Кубань Автодор БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

«Автодор» – ЦСКА, «Локомотив-Кубань» примет «Нижний Новгород»

В среду, 5 апреля, двумя матчами продолжится плей-офф Единой лиги ВТБ.

Саратовский «Автодор» примет московский ЦСКА, краснодарский «Локомотив-Кубань» сыграет с «Нижним Новгородом».

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Третьи матчи

Автодор – ЦСКА
Дата проведения
5 апреля, 18.00
Онлайн матча

ЦСКА ведет в серии – 2-0

Локомотив-Кубань – Пари Нижний Новгород
Дата проведения
5 апреля, 20.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

«Локомотив-Кубань» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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