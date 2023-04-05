«Локомотив-Кубань» стал соперником ЦСКА в полуфинале Единой лиги ВТБ

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань видео БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл «Нижний Новгород» в третьем матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ и вышел в полуфинал, где встретится с московским ЦСКА.

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 92:81 (3-0).

Самыми результативными в составе победителей стали Джейлен Барфорд, на счету которого 26 очков и 4 перехвата, и Крис Хортон – 23 очка, 6 подборов и 4 блок-шота.

У «Нижнего Новгорода» отличились Максим Салаш (23 очка) и Александр Чадов (18 очков, 5 подборов).

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!

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