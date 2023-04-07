Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич оценил стиль известного исполнителя Филиппа Киркорова.

Игрок сборной Северной Македонии сделал это, когда ему показали фотографию одного из костюмов певца в выпуске тележурнала «Вид сверху».

«Это просто ужас… А кто этот человек? Певец? Для вашей эстрады он как Майкл Джексон? Интересно. Он что, так же классно танцует? Не знаю, как он поет, но образ - просто кошмар. Слишком ярко и вычурно. Еще и очень обтягивающие вещи. Просто ужасно! Какую оценку поставлю? Единицу!» – сказал Дмитриевич.

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