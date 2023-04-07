«Просто кошмар». Ненад Димитриевич из УНИКСа критически отозвался о стиле Филиппа Киркорова

Теги светская хроника УНИКС Единая лига ВТБ Ненад Димитриевич Филипп Киркоров Баскетбол

Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич оценил стиль известного исполнителя Филиппа Киркорова.

Игрок сборной Северной Македонии сделал это, когда ему показали фотографию одного из костюмов певца в выпуске тележурнала «Вид сверху».

«Это просто ужас… А кто этот человек? Певец? Для вашей эстрады он как Майкл Джексон? Интересно. Он что, так же классно танцует? Не знаю, как он поет, но образ - просто кошмар. Слишком ярко и вычурно. Еще и очень обтягивающие вещи. Просто ужасно! Какую оценку поставлю? Единицу!» – сказал Дмитриевич.

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2 комментария

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Свежий
Все по делу сказал Ненад. Удивило вот что: тег и фото Киркорова на спорце, тут порой именитых спортсменов нет с фото, а у этой чупакабры есть 🥴
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Adilet Abdyramanov
Валера Левкин, пошел ты!
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