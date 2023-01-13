Ненад Димитриевич: «У меня тонна футбольных маек. Любимые команды – «Челси» и «Зенит»

Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич признался, что коллекционирует футбольные майки, и назвал свои любимые команды.

«Футбольные майки? Ой, их у меня, наверное, тонна! Только «Челси». Да, это моя любимая команда. А, еще «Зенит»!

Да, летом мы с друзьями хотели купить футбольные майки и поехать в них на пляж. Это были мои последние дни в Барселоне перед вылетом домой, я зашел в магазин, а там была распродажа. Тогда я набрал для друзей майки разных клубов: «Зенит», «Атлетико» Мадрид, «Барселона» — и потом раздарил их.

Но «Атлетико» Мадрид у меня тоже есть. Это была моя любимая команда в Испании. Майка с фамилией Диего Косты. А еще мне нравятся цвета. Футболок «Челси» у меня, наверное, штук 20. Каждый год покупал новые — все три комплекта формы на сезон», — рассказал Димитриевич.

Сделал фото с Шугой из BTS, закусился с Уэстбруком, подарил два овертайма крутыми трешками – Лука Дончич красиво победил Леброна

Вся карьера Майкла Джордана прошла под Sirius. Полторы минуты мурашек от навсегда связанного с ней величия

У Абдул-Джаббара камео в «Достать ножи». Его кинокарьера поражает: дрался с Брюсом Ли, сотрудничал с Деппом и пугал в клипе Linkin Park