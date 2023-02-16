45 очков Мэйкона и Димитриевича помогли УНИКСу обыграть ЦСКА

Лидеры УНИКСа отметились результативной игрой в победном матче против (112:104 ОТ) в лиге ВТБ.

набрал 21 очко (8-15 с игры, 2-4 из-за дуги), а также совершил 7 передач и 4 подбора за 34,4 минуты на площадке. добавил 24 очка и 3 передачи за 29,9 минуты.

УНИКС обновил рекорд сезона Лиги ВТБ по количеству очков в одном матче.

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