45 очков Мэйкона и Димитриевича помогли УНИКСу обыграть ЦСКА

Теги ЦСКА УНИКС видео Единая лига ВТБ Дэрил Мэйкон Ненад Димитриевич Баскетбол

Лидеры УНИКСа отметились результативной игрой в победном матче против ЦСКА (112:104 ОТ) в Единой лиге ВТБ.

Дэрил Мэйкон набрал 21 очко (8-15 с игры, 2-4 из-за дуги), а также совершил 7 передач и 4 подбора за 34,4 минуты на площадке. Ненад Димитриевич добавил 24 очка и 3 передачи за 29,9 минуты.

УНИКС обновил рекорд сезона Лиги ВТБ по количеству очков в одном матче.

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