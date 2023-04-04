Эргин Атаман: «У меня не было личных встреч с «Панатинаикосом»

Главный тренер « » опроверг слухи о встрече с представителями « » в Афинах.

«У меня не было личных встреч с «Панатинаикосом».

В данный момент думаю только о дерби, которое мы сыграем с «Фенербахче» 6 апреля, о других матчах и о очередной победе в турецкой лиге с «Анадолу Эфесом».

В четверг вечером будет очень важный матч для обеих команд. Хотим выиграть дерби и сохранить шансы на плей-офф до последней недели», — сказал Атаман.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!