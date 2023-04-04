Эргин Атаман: «У меня не было личных встреч с «Панатинаикосом»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Анадолу Эфес Панатинаикос Баскетбол

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман опроверг слухи о встрече с представителями «Панатинаикоса» в Афинах.

«У меня не было личных встреч с «Панатинаикосом».

В данный момент думаю только о дерби, которое мы сыграем с «Фенербахче» 6 апреля, о других матчах Евролиги и о очередной победе в турецкой лиге с «Анадолу Эфесом».

В четверг вечером будет очень важный матч для обеих команд. Хотим выиграть дерби и сохранить шансы на плей-офф до последней недели», — сказал Атаман.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!

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