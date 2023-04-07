«Анадолу Эфес» после поражения от «Фенербахче» потерял шансы на выход в плей-офф Евролиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Фенербахче Беко Баскетбол

«Анадолу Эфес» после крупного поражения от «Фенербахче» (83:106) в четверг потерял шансы на выход в плей-офф Евролиги.

«Анадолу Эфес» побеждал в двух последних розыгрышах Евролиги.

С результатом 16-17 турецкий клуб уже не сможет подняться выше 10-го места в турнирной таблице.

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