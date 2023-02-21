«Юта» подпишет 10-дневные соглашения с Крисом Данном и Фрэнком Джексоном

Крис Данн (28 лет, 191 см) и Фрэнк Джексон (24 года, 191) присоединятся к «Юте» на условиях 10-дневных соглашений, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

В прошлом сезоне Джексон выступал за « ». Там его средние показатели составили 10,6 очка при реализации 30,8% бросков из-за дуги. Минувшей осенью защитник не сумел пробиться в состав « » и отправился в G-лигу.

Данн провел 14 матчей за «Портленд» в сезоне-2021/22, набирая в среднем 7,6 очка, 5,6 передачи, 3,5 подбора и 1,6 перехвата. После этого он также играл в Лиге развития.

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