«Юта» подпишет 10-дневные соглашения с Крисом Данном и Фрэнком Джексоном

Теги переходы Детройт Финикс Портленд НБА Юта G-лига Крис Данн Фрэнк Джексон Шэмс Чарания Баскетбол

Крис Данн (28 лет, 191 см) и Фрэнк Джексон (24 года, 191) присоединятся к «Юте» на условиях 10-дневных соглашений, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

В прошлом сезоне Джексон выступал за «Детройт». Там его средние показатели составили 10,6 очка при реализации 30,8% бросков из-за дуги. Минувшей осенью защитник не сумел пробиться в состав «Финикса» и отправился в G-лигу.

Данн провел 14 матчей за «Портленд» в сезоне-2021/22, набирая в среднем 7,6 очка, 5,6 передачи, 3,5 подбора и 1,6 перехвата. После этого он также играл в Лиге развития.

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3 комментария

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Tim Timson
Ответ Abdulla
Крис Данн, пятый пик драфта 2016, перед ним Симмонс, Ингрэм, Браун... И такое вот. ДНО. При этом с самого начала карьеры. Капитальный баст. Даже в Чикаго, в лучшие 2 года карьеры, был не убедителен.
драфт был очень хороший и глубокий. не повезло)
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Abdulla
Крис Данн, пятый пик драфта 2016, перед ним Симмонс, Ингрэм, Браун...
И такое вот. ДНО. При этом с самого начала карьеры. Капитальный баст. Даже в Чикаго, в лучшие 2 года карьеры, был не убедителен.
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Tim Timson
наконец то пошли стэп беки Эйнджа)
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