«Юта» подписала Джаррелла Брэнтли

Теги переходы НБА Юта Джаррелл Брэнтли Баскетбол

«Юта» объявила о подписании 10-дневного контракта с бывшим форвардом УНИКСа Джарреллом Брэнтли (26 лет, 196 см).

Брэнтли занял место Фрэнка Джексона, с которым клуб не стал продлевать соглашение после истечения 10-дневного срока.

Американец выступал за казанский клуб в сезоне-2021/22, набирая в Единой лиге ВТБ 5,6 очка и 3,4 подбора в среднем за матч. Брэнтли уже играл за «Юту» в сезонах-2019/20 и 2020/21.

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