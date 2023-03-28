«Юта» подпишет Луку Шаманича

Теги переходы НБА Юта G-лига Лука Шаманич Баскетбол

«Юта» подпишет 10-дневный контракт с хорватским тяжелым форвардом Лукой Шаманичем (23 года, 208 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Шаманич выступал в G-лиге за форм-клуб «Селтикс», набирая 20,6 очка и 10,8 подбора в среднем за матч.

Хорват был выбран «Сан-Антонио» на драфте 2019 года под общим 19-м номером. В последний раз он играл в НБА в сезоне-2020/21 за «Сперс». В том сезоне он набирал 3,7 очка и 2,1 подбора в среднем за матч.

Лаури Маркканен вдохновляет сенсационный старт «Юты». Дирижирует атакой и удостаивается сравнений с Лэрри Бердом

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2 комментария

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zrkwrpyrsy
Шаманич, едет-душит, коробку забыл в спорт переключить
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Temer
Возврашение Лексуса!
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