Зайон Уильямсон возобновил занятия на площадке. Новый осмотр состоится на следующей неделе

Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс рассказал о текущей ситуации с форвардом «Нового Орлеана» .

«На данный момент план заключается в том, что Зайон будет повторно осмотрен в середине следующей недели. У «Пеликанс» к тому моменту останется порядка двух матчей в расписании», – сказал Хейнс.

Хэйнс добавил, что сам факт осмотра еще не означает, что Зайон получит разрешение вернуться в состав.

Уильямсон выбыл из строя в начале января из-за растяжения подколенного сухожилия.

«Во время попытки вернуться у него случилось осложнение, которое отсрочило возвращение», – отметил Хэйнс.

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