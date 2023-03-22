Шэмс Чарания: «Пеликанс» рассчитывают, что Зайон Уильямсон вернется до окончания регулярного чемпионата»

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, « » надеется на возвращение форварда в строй до окончания регулярного чемпионата.

«Пеликанс» рассчитывают, что он вернется рано или поздно до окончания регулярного чемпионата.

Насколько мне известно, на этой неделе он проводил некоторые тренировки на площадке, бегая и бросая по кольцу. Говорят, что он близок к контактным тренировкам, они станут последним этапом перед возвращением.

Думаю, что на этой неделе «Пеликанс» оценят, в каком состоянии он находится и сколько еще времени ему нужно», – сказал Чарания.

Уильямсон не играет с 3 января из-за травмы подколенного сухожилия правой ноги.

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