Шэмс Чарания: «Пеликанс» рассчитывают, что Зайон Уильямсон вернется до окончания регулярного чемпионата»
По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Новый Орлеан» надеется на возвращение форварда Зайона Уильямсона в строй до окончания регулярного чемпионата.
«Пеликанс» рассчитывают, что он вернется рано или поздно до окончания регулярного чемпионата.
Насколько мне известно, на этой неделе он проводил некоторые тренировки на площадке, бегая и бросая по кольцу. Говорят, что он близок к контактным тренировкам, они станут последним этапом перед возвращением.
Думаю, что на этой неделе «Пеликанс» оценят, в каком состоянии он находится и сколько еще времени ему нужно», – сказал Чарания.
Уильямсон не играет с 3 января из-за травмы подколенного сухожилия правой ноги.
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