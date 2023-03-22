Шэмс Чарания: «Пеликанс» рассчитывают, что Зайон Уильямсон вернется до окончания регулярного чемпионата»

Теги травмы Новый Орлеан НБА Шэмс Чарания Зайон Уильямсон Баскетбол

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Новый Орлеан» надеется на возвращение форварда Зайона Уильямсона в строй до окончания регулярного чемпионата.

«Пеликанс» рассчитывают, что он вернется рано или поздно до окончания регулярного чемпионата.

Насколько мне известно, на этой неделе он проводил некоторые тренировки на площадке, бегая и бросая по кольцу. Говорят, что он близок к контактным тренировкам, они станут последним этапом перед возвращением.

Думаю, что на этой неделе «Пеликанс» оценят, в каком состоянии он находится и сколько еще времени ему нужно», – сказал Чарания.

Уильямсон не играет с 3 января из-за травмы подколенного сухожилия правой ноги.

В НБА полно классных данкеров. Но почему они не участвуют в слэмданк-контесте?

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1 комментарий

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MrFrost
Зайон умеет на площадке очень мало, но это самое "мало" у него на элитном уровне. Да, он может делать разницу. НО, блин, нафиг нужен такой игрок на которого никогда нельзя положиться?! То он травмирован, то он не в форме, то ещё что-то. Конечно, можно тешить себя тем, что он ещё молод и прочей ерундой, но очень сомнительны перемены к лучшему и дальше станет ещё хуже.
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