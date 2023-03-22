Зайон Уильямсон пропустит еще как минимум 2 недели из-за травмы

По результатам повторного осмотра форвард «Нового Орлеана» получил разрешение врачей возобновить тренировки на площадке, сообщает пресс-служба клуба.

Игрок будет повторно обследован через две недели.

Уильямсон не играет с 3 января из-за травмы подколенного сухожилия правой ноги.

Ранее сообщалось, что «Пеликанс» рассчитывают на возвращение Зайона в строй до окончания регулярного чемпионата. Последний матч в регулярке команда проведет 9 апреля против «Миннесоты».

Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться