Зайон Уильямсон пропустит еще как минимум 2 недели из-за травмы
По результатам повторного осмотра форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон получил разрешение врачей возобновить тренировки на площадке, сообщает пресс-служба клуба.
Игрок будет повторно обследован через две недели.
Уильямсон не играет с 3 января из-за травмы подколенного сухожилия правой ноги.
Ранее сообщалось, что «Пеликанс» рассчитывают на возвращение Зайона в строй до окончания регулярного чемпионата. Последний матч в регулярке команда проведет 9 апреля против «Миннесоты».
Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться
Ну и менеджмент о чем думал вообще непоняно. У них был доступ к телу 4 года, про его ожирение и проблемы со здоровьем они знали, но нет дали по максимуму.
p.s Я думал только в бейсболе любят раздавать максималки не проводя элементарных медосмотров. Оказывается это и в нба распространено
набью себе тату
чего так много кожи
скучает попусту