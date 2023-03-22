Зайон Уильямсон пропустит еще как минимум 2 недели из-за травмы

Теги травмы Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

По результатам повторного осмотра форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон получил разрешение врачей возобновить тренировки на площадке, сообщает пресс-служба клуба.

Игрок будет повторно обследован через две недели.

Уильямсон не играет с 3 января из-за травмы подколенного сухожилия правой ноги.

Ранее сообщалось, что «Пеликанс» рассчитывают на возвращение Зайона в строй до окончания регулярного чемпионата. Последний матч в регулярке команда проведет 9 апреля против «Миннесоты».

Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться

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5 комментариев

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гилберт
Пропустит еще два сезона. Потом еще два. И еще...
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Nightyork97
Печально, хоть бы вес ради приличия сбросил. Это даже не смешно, просто жрет и не играет. Пеликанс очень жаль
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Andy Brandy
Хрусталь
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Vano from Tbilisi
Чувак просто взял и намертво придавил своей тушей всю франшизу.

Ну и менеджмент о чем думал вообще непоняно. У них был доступ к телу 4 года, про его ожирение и проблемы со здоровьем они знали, но нет дали по максимуму.

p.s Я думал только в бейсболе любят раздавать максималки не проводя элементарных медосмотров. Оказывается это и в нба распространено
+1
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+1
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banderos
На эту и на ту
набью себе тату
чего так много кожи
скучает попусту
+3
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+3
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