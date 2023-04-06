Хавьер Паскуаль: «Результат не говорит о том, что матч был простой»

Теги Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль заявил, что итоговый счет встречи не означает, что матч против МБА выдался несложным (86:61).

«Результат не говорит о том, что матч был простой. Я должен выразить уважение МБА – игрокам, тренерскому штабу. Они показали нам в первой встрече, что будут наказывать за ошибки. Сегодня мы здорово сыграли и в защите, и в нападении.

Четвертая встреча не будет легкой – каждый матч начинается при счете 0:0, произойти может все что угодно», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

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