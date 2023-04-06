Хавьер Паскуаль: «Результат не говорит о том, что матч был простой»

Главный тренер « » заявил, что итоговый счет встречи не означает, что матч против выдался несложным (86:61).

«Результат не говорит о том, что матч был простой. Я должен выразить уважение МБА – игрокам, тренерскому штабу. Они показали нам в первой встрече, что будут наказывать за ошибки. Сегодня мы здорово сыграли и в защите, и в нападении.

Четвертая встреча не будет легкой – каждый матч начинается при счете 0:0, произойти может все что угодно», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

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