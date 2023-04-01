Хавьер Паскуаль: «Когда ушли на «+14», то просто перестали играть»

Главный тренер « » рассказал, как МБА удалось совершить рывок 18-0 в четвертой четверти первого матча 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ (61:65, 0-1).

«Поздравляю МБА с этой победой. В этой игре контролировали ход матча вплоть до конца третьей четверти, на протяжении первых 30 минут. Но потом полностью потеряли контроль, и когда оторвались на «+14», то просто перестали играть — что в защите, что в нападении. Позволили МБА вернуться, а потом не справились с давлением, не попадали открытые броски, сделали 6 потерь в последней четверти. С таким количеством брака невозможно побеждать. Что еще сказать? Это 0-1, и нам нужно играть дальше.

Прием мяча после передачи — то, что, возможно, стоило «Зениту» победы. Что случилось с этим компонентом?

Думаю, это случалось 7-8 раз, да. Нервничали, было нервно начинать плей-офф дома, ведь все ждут от нас победы. Не справились с эмоциями. Думаю, очевидно, потеряли контроль, потому что были чересчур возбуждены. В последней четверти играли просто ужасно.

Что не получилось в концовке? Фрэйзер и Эртель выглядели, будто сами не свои.

Это первая игра, сейчас надо думать о второй. Как уже сказал, команда не контролировала эмоции, просто не смогли сыграть так, как можем и умеем. Сейчас нужно восстановиться, успокоиться и подготовиться ко второму матчу», – сказал Паскуаль.

Парень из Нальчика сыграет в «Финале четырех» NCAA. Готовы к «Мартовскому безумию»?