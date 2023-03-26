Хавьер Паскуаль: «Во второй половине мы выглядели лучше и в итоге заслужили эту победу»

Главный тренер «Зенита» считает, что команда заслужила домашнюю победу над (83:78).

«Я думаю, что для болельщиков это была неплохая игра. Обе команды старались хорошо играть в обороне и в нападении за один матч до старта плей-офф. Мы начали не так хорошо, в начале матча играли слишком напряженно, поэтому за первую четверть команда совершила пять потерь. Это слишком много.

Но шаг за шагом мы начали чувствовать свою игру, это все началось с защиты, а уже во второй половине, я думаю, мы выглядели лучше и в итоге заслужили эту победу», – cказал тренер в послематчевом интервью.

« » закончил регулярный чемпионат на третьей строчке и в первом раунде плей-офф встретится с МБА.