Василий Карасев: «Когда набираешь за четверть 6 очков, тяжело говорить о каких-то победах»

Теги Зенит Василий Карасев Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Главный тренер МБА Василий Карасев поделился, что не все игроки команды были готовы показывать достойный уровень басктебола в матче с «Зенитом» (61:86).

«Сегодня «Зенит» с первой и до последней минуты показывал отличный баскетбол, а у нас не все игроки, к сожалению, были к этому готовы. Когда набираешь за четверть 6 очков, тяжело говорить о каких-то победах.

Мы сейчас не думаем о результате четвертой встречи, я каждый раз говорю ребятам, что они должны выходить и просто показывать то, на что способны. Особенно дома, где на них приходит много людей. Будем стараться исправиться послезавтра», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

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