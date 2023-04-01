Василий Карасев: «На «Зените» лежит серьезная ответственность. МБА в этом плане несколько легче»

Главный тренер МБА Василий Карасев оценил расклад сил перед серией 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ с « ».

«Конечно, за «Зенит» говорит опыт финалов. Но в то же время, на них лежит серьезная ответственность. Нам в этом плане несколько легче. То, что мы вышли в плей-офф – большой плюс для команды, мы выполнили серьезную задачу, и сейчас парни могут сделать только больше. Им нужно выбросить из головы лишние переживания и просто делать то, что они умеют. Главное – доказать самим себе, что можем соответствовать накалу таких матчей.

Плей-офф – это совершенно другой уровень борьбы. Ты должен играть в эту минуту на максимум, здесь и сейчас, потому что иначе шанс что-то исправить будет уже только в следующем сезоне», – заявил Карасев.

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