Василий Карасев: «Прекрасно понимаем, что это пока одна победа, а не победа в серии»

Теги Зенит Василий Карасев Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Главный тренер МБА Василий Карасев заявил, что команда рада гостевой победе над «Зенитом» (65:61, 1-0) в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ, но понимает, что впереди еще много борьбы.

«Сделали то, что должны были сделать в защите. Не скажу, что во второй половине у нас было супер-нападение, но не дали «Зениту» забить легкие мячи, оставались в игре, и в концовке фортуна была на нашей стороне.

Конечно, довольны — первая игра на везде, первая победа. Но прекрасно понимаем, что это пока одна победа, а не победа в серии. «Зенит» в прошлом году доказывал это, когда в финальной серии уступал 0-2 и выиграл турнир. Впереди много борьбы, но приятно, что уже как минимум не всухую», – сказал Карасев.

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