Евгений Пашутин о серии с УНИКСом: «Постараемся показать мобильную, энергичную и командную игру»

Теги УНИКС Евгений Пашутин Единая лига ВТБ Парма-Пари Баскетбол

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин дал комментарий о предстоящей серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ против УНИКСа.

«Итак, мы вышли с 7-го места в плей-офф Единой лиги ВТБ и нашим следующим соперником будет УНИКС. Думаю, что исходя из нынешней ситуации команда сделала максимум, чтобы выйти в четвертьфинал в качестве лидера своей группы. Стоит отметить, что плей-офф – это отдельная вселенная. Можно очень хорошо играть в регулярке, а в четвертьфиналах все провалить. Такие случаи уже бывали.

На этом этапе для нас с УНИКСом все начинается с чистого листа. Мы должны максимально подготовиться к сопернику как ментально, так и физически. Казанцы играют в атлетичный баскетбол, навязывают много физического контакта и единоборств на всех позициях. Необходимо быть готовыми бороться за подбор, справляться со снайперами соперника, а также дать отпор их передней линии: Рейнольдсу, Хантеру и Лабери. Мы должны не допустить ситуаций, в которых у соперника были бы легкие мячи.

В эту небольшую паузу перед серией нам предстоит провести хорошую работу, чтобы команда была готова к плей-офф функционально, физически и ментально. Легко не будет, мы это понимаем, но нужно быть готовым к бою. Постараемся показать мобильную, энергичную и командную игру в баскетбол. Будем бороться за каждый сантиметр площадки и играть на победу.

Были очень рады услышать о том, что в Казань отправится большая делегация наших болельщиков! Хотел бы поблагодарить клуб за то, что предоставили возможность шестому игроку быть с нами в этот важный для команды период. Такая поддержка необходима, мы чувствуем вашу энергию как на домашних матчах, так и на выездных играх. Постараемся приложить максимум усилий, чтобы радовать болельщиков своей игрой, самоотдачей и самоотверженностью», – сказал Пашутин.

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