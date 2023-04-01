Евгений Пашутин: «Парма» оказалась не готова к жесткой игре УНИКСа»

Главный тренер «Пармы» признал, что команда оказалась не готова к жесткому баскетболу в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ (76:101).

«Это была жесткая игра. Знали, что на домашнем паркете УНИКС показывает особенно жесткий баскетбол, но оказались не готовы к этому.

Хозяевам удалось разрушить наш ритм. В первой половине организованно защищались и контролировали игру. Однако после перерыва нам не удалось остановить быстрые прорывы УНИКСа. Во втором матче постараемся дать достойный отпор сопернику», – сказал Пашутин.

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