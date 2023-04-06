Велимир Перасович: «В данный момент мы лучше как команда»

Теги УНИКС Велимир Перасович Единая лига ВТБ Парма-Пари Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги четвертьфинальной серии с «Пармой» (3-0).

«В Перми всегда тяжело играть с «Пармой» при такой поддержке трибун. Если рассматривать серию в целом, то я считаю, что мы доминировали во всех трех матчах, по итогам каждого был перевес был в 20 очков в нашу пользу. В данный момент мы лучше как команда.

Сегодня мы очень плохо начали игру, а «Парма», наоборот, очень хорошо и жестко. В третьей четверти мы вернули контроль, стали лучше защищаться и по итогам добились победы», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

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