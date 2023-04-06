Велимир Перасович: «Постараемся привезти из Перми путевку в полуфинал»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович заявил, что команда постарается сегодня завершить четвертьфинальную серию плей-офф Лиги ВТБ против «Пармы» в третьем матче.

«Не сомневаюсь, что выездной матч получится гораздо более тяжелым. При поддержке домашних трибун « » играет с большой энергией.

Постараемся показать командный баскетбол, агрессивно сыграть в защите и привезти из Перми путевку в полуфинал», – сказал тренер.

После двух матчей в Казани УНИКС ведет в серии – 2-0.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!