Велимир Перасович: «УНИКС подошел к плей-офф подготовленным»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после уверенной победы над «Пармой» (101:76) в первом матче серии 1/4 финала отметил, что казанская команда подошла к плей-офф Лиги ВТБ подготовленной.

«Чрезвычайно важно было начать плей-офф с победы. В случае поражения в первом матче ты сразу оказываешься под давлением.

Сегодня нам пришлось психологически непросто, ведь этой игре предшествовала серия проигрышей. Наша уверенность в себе уже была не на том уровне, что в первой части сезона.

Но считаю, что к плей-офф подошли подготовленными. На сегодняшний день УНИКС – хорошая команда, которая демонстрирует качественный баскетбол. Провели работу над ошибками и значительно улучшили свою игру», – сказал Перасович.

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