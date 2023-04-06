НБА отклонила протест «Далласа» по ситуации в матче с «Голден Стэйт»

Теги Даллас Голден Стэйт НБА Адам Сильвер Баскетбол

НБА отклонила протест «Далласа» по поводу ситуации в матче с «Голден Стэйт» 22 марта (125:127).

Протест связан с инцидентом, который произошел за 1:54 до конца третьей четверти, когда центровой «Уорриорз» Кевон Луни забил сверху без сопротивления после тайм-аута. «Мэверикс» считали, что владеют мячом, и находились на другой стороне площадке. Владелец команды Марк Кьюбан объяснил это судейской ошибкой.

В своем отчете главный судья Шон Райт оспорил версию Кьюбана, заявив, что судьи изначально дали понять, что владение мячом у «Голден Стэйт».

«Судьи могли предпринять шаги, чтобы лучше урегулировать эту конкретную ситуацию, однако это не дает оснований для удовлетворения игрового протеста», – говорится в заявлении НБА.

Последний протест в НБА также был подан «Далласом» в связи с матчем против «Атланты» 22 февраля 2020 года. Он не был удовлетворен.

Последний успешный протест в НБА был подан в январе 2008 года после поражения «Майами» от «Атланты» (111:117). Тогда из-за ошибки при подсчете фолов у Шакила О’Нила и несправедливого удаления центрового лига приняла решение переиграть последние 51,9 секунды овертайма. Переигровка состоялась в марте перед следующей запланированной встречей команд и закончилась со счетом 114:111 в пользу «Атланты».

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1 комментарий

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Super Objectively
как же бесят эти нытики !! У них во всем виноваты судьи !!!
судья такой же участник игры как и игроки и тренеры.
понятно что все допускают ошибки ...это не очень приятно , но этот такой же факт и как и то что ошибки ,есть ,были и будут частью игры ..
Но обвинять судью в том что ты проиграл матч...это зашквар!)
У команды приблизительно 100 владений в нападении и столько же шансов в защите )Играй так чтобы арбитрам даже не пришлось быть важным участником матча ....Но конечно ,как обычно ,проще обвинять кого угодно ..

претензия Далласа вообще смешная ! можно было понять если речь о последний атаке матча , оставалось играть 14 минут игрового ,кто мешал Далласу выиграть этот матч ?
тем более что в 4-й четверти , они даже 2 раза выходили вперед ...

как же любят делать из себе жертву )))
даже Леброн в после игры в Бостоне не плакался так много как даллас ))хотя там реально судья украл победу у ЛАЛ (если бы он забросил штрафные )..
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