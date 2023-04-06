НБА отклонила протест «Далласа» по ситуации в матче с «Голден Стэйт»

НБА отклонила протест « » по поводу ситуации в матче с « » 22 марта (125:127).

Протест связан с инцидентом, который произошел за 1:54 до конца третьей четверти, когда центровой «Уорриорз» Кевон Луни забил сверху без сопротивления после тайм-аута. «Мэверикс» считали, что владеют мячом, и находились на другой стороне площадке. Владелец команды Марк Кьюбан объяснил это судейской ошибкой.

В своем отчете главный судья Шон Райт оспорил версию Кьюбана, заявив, что судьи изначально дали понять, что владение мячом у «Голден Стэйт».

«Судьи могли предпринять шаги, чтобы лучше урегулировать эту конкретную ситуацию, однако это не дает оснований для удовлетворения игрового протеста», – говорится в заявлении НБА.

Последний протест в НБА также был подан «Далласом» в связи с матчем против «Атланты» 22 февраля 2020 года. Он не был удовлетворен.

Последний успешный протест в был подан в январе 2008 года после поражения «Майами» от «Атланты» (111:117). Тогда из-за ошибки при подсчете фолов у Шакила О’Нила и несправедливого удаления центрового лига приняла решение переиграть последние 51,9 секунды овертайма. Переигровка состоялась в марте перед следующей запланированной встречей команд и закончилась со счетом 114:111 в пользу «Атланты».

«И тут я понимаю, что шорты здесь, а команда – там»: администратор ЦСКА рассказывает о жизни клуба изнутри

В 2007-м сборная России выиграла Евробаскет. Вспоминаем главные спортивные события 20 лет

Захват издательств, нищее руководство и журнал за 400 червонцев. Так рождалась спортивная пресса в СССР