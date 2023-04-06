Руководитель команды Западной конференции: «Уорриорз» обеспокоены сыгранностью скамейки запасных»

Анонимный руководитель команды Западной конференции поделился информацией, что организация « » серьезно относится к проблемам, исходящим со скамейки запасных.

«Это было проблемой для них весь сезон, на самом деле. Игроки беспокоятся об этом, тренеры и фронт-офис беспокоится об этом. Именно поэтому они пошли и выменяли перед дедлайном. У них хватает таланта на скамейке запасных: и , и Джамайкл Грин, плюс Пэйтон. Но чего у них нет, так это сыгранности, и они не определились со своими ролями.

Это сыграло огромное значение в прошлом году: у них были Портер и Бьелица, Пул и Пэйтон. Они знали, что получат от каждого из этих парней, и при необходимости могли ввести в игру Муди или Кумингу. А сейчас есть костяк игроков, и вы просто не знаете, что они могут показать. Вот о чем они больше всего беспокоятся», – приводит слова руководителя Heavy.

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