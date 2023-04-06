Руководитель команды Западной конференции: «Уорриорз» обеспокоены сыгранностью скамейки запасных»

Теги Голден Стэйт НБА Джамайкл Грин Гэри Пэйтон II Донте Дивинченцо Джордан Пул Джонатан Куминга Баскетбол

Анонимный руководитель команды Западной конференции поделился информацией, что организация «Голден Стэйт» серьезно относится к проблемам, исходящим со скамейки запасных.

«Это было проблемой для них весь сезон, на самом деле. Игроки беспокоятся об этом, тренеры и фронт-офис беспокоится об этом. Именно поэтому они пошли и выменяли Пэйтона перед дедлайном. У них хватает таланта на скамейке запасных: Донте Дивинченцо и Джордан Пул, Джонатан Куминга и Джамайкл Грин, плюс Пэйтон. Но чего у них нет, так это сыгранности, и они не определились со своими ролями.

Это сыграло огромное значение в прошлом году: у них были Портер и Бьелица, Пул и Пэйтон. Они знали, что получат от каждого из этих парней, и при необходимости могли ввести в игру Муди или Кумингу. А сейчас есть костяк игроков, и вы просто не знаете, что они могут показать. Вот о чем они больше всего беспокоятся», – приводит слова руководителя Heavy.

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