Игорь Кочарян получил благодарность президента РФ за вклад в развитие спорта в стране

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян получил благодарность президента РФ за значительный вклад в развитие спорта в стране и успешное выступление сборной по баскетболу 3х3 на Олимпиаде в Токио.

Игорь Кочарян занимает должность генерального менеджера женской сборной по баскетболу 3х3.

Вручение государственной награды состоялось сегодня в здании Олимпийского комитета России.

«Благодарность президента России — огромная честь и высокая оценка работы, которую проделала большая команда при подготовке к Играм в Токио. Это игроки, тренерский состав, менеджеры, медицинский штаб. Отдельная благодарность РФБ за доверие и продуктивное поступательное движение к поставленным целям. Успех на Олимпиаде — это еще и серьезный опыт, который уже помогает нашему клубу совершенствоваться и делать важные шаги вперед. Развитие лежит в самой сути ПБК МБА, а тот факт, что эту работу положительно оценивают на самом высоком уровне, лишь добавляет мотивации и желания», – заявил Игорь Кочарян.

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