Артем Клименко: «Может ли МБА удивить? Конечно»

Центровой « » заявил, что команда постарается завершить серию 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ против МБА (1-1) в Москве, но соперник способен удивить.

«Настраиваемся на победу, хотим выиграть два матча и закончить серию там, после чего начать готовиться к следующему сопернику.

Может ли МБА удивить? Конечно, может, в спорте может произойти все, что угодно. Чтобы этого не произошло, важно не позволить им почувствовать свой ритм», – сказал Клименко.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!