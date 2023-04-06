Артем Клименко: «Может ли МБА удивить? Конечно»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Артем Клименко МБА Баскетбол

Центровой «Зенита» Артем Клименко заявил, что команда постарается завершить серию 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ против МБА (1-1) в Москве, но соперник способен удивить.

«Настраиваемся на победу, хотим выиграть два матча и закончить серию там, после чего начать готовиться к следующему сопернику.

Может ли МБА удивить? Конечно, может, в спорте может произойти все, что угодно. Чтобы этого не произошло, важно не позволить им почувствовать свой ритм», – сказал Клименко.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!

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