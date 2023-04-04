Максим Савченко — MVP регулярного чемпионата-2022/23 Единой молодежной Лиги ВТБ

Центровой МБА-2 Максим Савченко признан MVP Единой молодежной Лиги ВТБ по итогам регулярного чемпионата-2022/23.

19-летний центровой помог московской команде занять первое место по итогам регулярного чемпионата с показателями 35 побед и 9 поражений. В 35 матчах Савченко в среднем набирал 11,1 очка, 5,9 подбора, 1,9 передачи и 1,0 блока при 55,4% с игры.

Также в этом сезоне Савченко дебютировал за основную команду МБА и провел 11 матчей в Лиге ВТБА, набирая 2,1 очка.

В символическую пятерку помимо Савченко вошли форварды Даниил Ключенков («ЦСКА-Юниор») и Павел Ганькевич («Руна-2»), а также центровые Владислав Самухин («Зенит-М») и Артем Орешников («Локо-2-СШОР»).

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!