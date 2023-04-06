Владислав Емченко: «ЦСКА – фаворит, но будем стараться»

Защитник «Локомотива‑ » считает, что у краснодарской команды есть шансы на успех в серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ против московского .

— Как‑то будете отмечать выход в полуфинал?

— Думаю, что нет. В четверг у нас выходной. Повторюсь, само собой, очень рады. У нас есть время, чтобы подготовиться к ЦСКА. Думаю, все, что сейчас после этих матчей нужно, это отдых. Потому что нагрузка в плей‑офф большая: через день‑два матчи, а с ЦСКА серия вообще будет до 4‑х побед, и мы должны быть готовы к этому физически. Сейчас нужно отдохнуть, перезагрузиться и потихоньку готовиться к следующему сопернику.

— Многократного чемпиона ЦСКА пройти реально, или «Локо» достиг максимума в турнирной сетке плей‑офф?

— Почему нереально? Будем стараться. Да, в этом сезоне мы у них не выигрывали, но боролись с ними в каждой игре. Конечно, они будут фаворитами, но все равно ЦСКА не непобедим. Так что все в наших руках. Подготовимся, разберем игру соперника и будем биться каждый матч, а там как получится.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!