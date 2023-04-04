Сергей Карасев: «Главное, что не нос разбили – это моя больная история. А глаз – это все нормально»

Форвард « » вспомнил эпизод из второго матча серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ с (87:60, 1-1), в котором ему случайно разбили лицо.

Карасев продолжил игру, реализовав 4 из 4 из-за дуги и набрав 15 очков.

– Что произошло в начале матча, когда вы какое‑то время лежали на паркете, была видна кровь, потом на какое‑то время пришлось покинуть площадку?

– Рабочая история: пошел на подстраховку, Женя Валиев разворачивался, не заметил меня, попал локтем. Я сразу понял – что‑то там точно есть, потому что «звездочки» в глазах немножко полетели. Но наш медицинский штаб здорово со всем этим справился. Быстренько все зашили, готов был играть и вернулся на площадку.

– Зашивали без наркоза?

– Да. Иначе кровь, мне кажется, продолжала бы сочиться. Поэтому решили шить «на живую».

– Верили, что вернетесь на площадку?

– Главное, что не нос разбили – это моя больная история. А глаз – это все нормально (улыбается). Сразу верил, что продолжу игру. Правда, пока в раздевалке зашивали, мне показалось, что время очень долго идет. Немного больно было – может, из‑за этого были такие ощущения. Когда все закончили, думал, на площадке как минимум середина второй четверти. Возвращаюсь в зал – а там все та же первая только заканчивается. Все очень быстро успели сделать.

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