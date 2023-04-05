Трент Фрейзер подписал контракт с агентством Wasserman

Теги Зенит Единая лига ВТБ Трент Фрэйзер Баскетбол

Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер подписал контракт с известным агентством Wasserman.

Среди клиентов агентства такие игроки НБА, как Клэй Томпсон («Голден Стэйт»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Эван Мобли («Кливленд»), Боян Богданович, Клинт Капела (оба – «Атланта»), Домантас Сабонис («Сакраменто»), Брук Лопес («Милуоки») и Деррик Роуз («Нью-Йорк»).

Фрэйзер пришел в «Зенит» в начале февраля из сербского ФМП, подписав контракт до конца сезона-2022/23.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!

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2 комментария

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Julius Nwosu
Я так понимаю, будет пытаться пробиться в НБА... Жаль, если так. Потеря для Зенита будет. Очень перспективный малый и в будущем, возможно звезда по европейским масштабам
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Tim Timson
по моему Фрейзеру не того Вассермана подсунули)
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