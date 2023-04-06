Георгий Жбанов: «Парма» на домашней площадке будет выглядеть гораздо сильнее»

Защитник УНИКСа Георгий Жбанов накануне 3-го матча серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ против «Пармы» (2-0) отметил, что пермская команда сможет дать бой на своем паркете.

«В Перми нас ждет совсем другая игра. В «Молоте» всегда собирается полный зал. Трибуны дают команде энергии, поэтому, думаю, « » на домашней площадке будет выглядеть гораздо сильнее, чем в первых двух матчах в Казани.

Не обращаем внимания на то, что ведем в серии со счетом 2-0, и готовимся начать с чистого листа. Едем в Пермь бороться за выход в полуфинал», – сказал Жбанов.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!