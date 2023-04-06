Кавай Ленард впервые за 10 лет отыграл всю половину матча

Лидер «Клипперс» ни разу не был заменен во второй половине матча против «Лейкерс» (125:118).

Последним матчем, когда Ленард отыграл всю половину, был седьмой матч финальной серии плей-офф 2013 года между «Сан-Антонио» и «Майами». Тогда Ленард, выступая за «Сперс», провел на паркете всю вторую половину встречи.

В сегодняшнем матче против «Лейкерс» Ленард сыграл почти 43 минуты, набрав 25 очков, 7 подборов и 4 передачи.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?