Кавай Ленард впервые за 10 лет отыграл всю половину матча

Теги Клипперс Лейкерс НБА Кавай Ленард Баскетбол

Лидер «Клипперс» Кавай Ленард ни разу не был заменен во второй половине матча против «Лейкерс» (125:118).

Последним матчем, когда Ленард отыграл всю половину, был седьмой матч финальной серии плей-офф 2013 года между «Сан-Антонио» и «Майами». Тогда Ленард, выступая за «Сперс», провел на паркете всю вторую половину встречи.

В сегодняшнем матче против «Лейкерс» Ленард сыграл почти 43 минуты, набрав 25 очков, 7 подборов и 4 передачи.

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1 комментарий

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old folk
После такого плей-офф можно и пропустить)
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