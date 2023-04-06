Леброн Джеймс после поражения от «Клипперс»: «Конфликт в расписании»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс назвал плотность расписания матчей одной из причин поражения от «Клипперс» (118:125).
«Это был один из самых тяжелых матчей в этом сезоне. Мы только что вернулись из выездного тура и приехали поздно вечером после матча с овертаймом.
В первой половине начали играть не в своем стиле. Были хорошие рывки, но этого оказалось недостаточно. Это был один из конфликтов в расписании», – сказал Джеймс.
«Клипперс» продлили серию побед над «Лейкерс» до 11.
Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!
Минус 12 в начале 1 четверти
От усталости ?
Но исправился во второй половине, когда в третьей прихватил Кавая, только скамейка Клипперс и набирала очки. Вероятно и правда свою роль сыграла выездная серия и бэк ту бэк. Но кого это волнует.
Кавай и ко конечно из за дуги дали сегодня. Да и большие у них скушали Дэвиса, который был ни рыба ни мясо. Сильные стороны ЛаЛ сегодня вообще не задействовали. Бестолковая игра в целом и ротация от тренера.
ps
Да простят меня болельщики парусов, но их задача на сезон уже выполнена. Интересно как далеко зайдут в ПО в этот раз (: