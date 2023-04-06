Леброн Джеймс после поражения от «Клипперс»: «Конфликт в расписании»

Форвард « » Леброн Джеймс назвал плотность расписания матчей одной из причин поражения от «Клипперс» (118:125).

«Это был один из самых тяжелых матчей в этом сезоне. Мы только что вернулись из выездного тура и приехали поздно вечером после матча с овертаймом.

В первой половине начали играть не в своем стиле. Были хорошие рывки, но этого оказалось недостаточно. Это был один из конфликтов в расписании», – сказал Джеймс.

« » продлили серию побед над «Лейкерс» до 11.

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!