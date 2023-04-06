Леброн Джеймс после поражения от «Клипперс»: «Конфликт в расписании»

Теги Леброн Джеймс Клипперс Лейкерс НБА Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс назвал плотность расписания матчей одной из причин поражения от «Клипперс» (118:125).

«Это был один из самых тяжелых матчей в этом сезоне. Мы только что вернулись из выездного тура и приехали поздно вечером после матча с овертаймом.

В первой половине начали играть не в своем стиле. Были хорошие рывки, но этого оказалось недостаточно. Это был один из конфликтов в расписании», – сказал Джеймс.

«Клипперс» продлили серию побед над «Лейкерс» до 11.

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!

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23 комментария

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pulyalke
Ответ Крокозябра
Призываю Vaganta (любителя статистики). Сколько у ЛАЛ б2б в этом сезоне, и сколько игр они сыграли с командами, которые сами на б2б?
не думаю, что он сможет где то украсть подобную информацию)) ведь он лишь копипастит из своих подписок, а считать сам он явно не станет
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michaeli
У Финикса сейчас 3 игры за 3 дня. Выиграют у уже занявшего первое место на Западе у Денвера которому ничего не нужно больше в регулярке, гарантируя тем самым четвёртое место и будут отдыхать с ЛАЛ и ЛАК.
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Korban Cobain
Ответ Крокозябра
Призываю Vaganta (любителя статистики). Сколько у ЛАЛ б2б в этом сезоне, и сколько игр они сыграли с командами, которые сами на б2б?
Я его агент...все через меня сначала)
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Korban Cobain
Ответ Dimka75
Ага Минус 12 в начале 1 четверти От усталости ?
канешно..потом набрал ритм
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DeX
у Лейкерс 11й конфликт в расписании подряд против Клипперс
+5
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Rjcnbr
Ответ Крокозябра
Призываю Vaganta (любителя статистики). Сколько у ЛАЛ б2б в этом сезоне, и сколько игр они сыграли с командами, которые сами на б2б?
У лал было 12 бек-ту-беков
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alexLA
Ответ Deus Akumpo
Игру за плей-офф?
это все понятно, но в этой игре я больше беспокоился, чтоб никто из лидеров не поломался после б2б тяжёлой игры в Юте, а не за победу в матче.
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Dmitry Trepov
Ответ volshebstvo
Старый мечтал вчера засунуть ноги в ванну со льдом, похоже и уснул там. Отвратительная первая половина, сам был шокирован своей игрой. 1/6, три потери буквально за несколько минут. В защите как обычно. Но исправился во второй половине, когда в третьей прихватил Кавая, только скамейка Клипперс и набирала очки. Вероятно и правда свою роль сыграла выездная серия и бэк ту бэк. Но кого это волнует. Кавай и ко конечно из за дуги дали сегодня. Да и большие у них скушали Дэвиса, который был ни рыба ни мясо. Сильные стороны ЛаЛ сегодня вообще не задействовали. Бестолковая игра в целом и ротация от тренера. ps Да простят меня болельщики парусов, но их задача на сезон уже выполнена. Интересно как далеко зайдут в ПО в этот раз (:
1й раунд максимум
0
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Deus Akumpo
Ответ alexLA
Эт понятно, у меня вообще были мысли, что Брон и Дэвис сегодня не сыграют, спокойно отдадут эту игру.
Игру за плей-офф?
+1
-1
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Дмитрий Садчиков
Ответ Real0494
У лал одно из самых лёгких расписаний в конце из тех команд которые борятся за плей-офф, ещё один конфликт что ли
Одно из, но не легчайшее! Со штрафными Леброн решил вопросик, осталось только расписание подправить.
+3
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Максим Абашкин
Ответ volshebstvo
Старый мечтал вчера засунуть ноги в ванну со льдом, похоже и уснул там. Отвратительная первая половина, сам был шокирован своей игрой. 1/6, три потери буквально за несколько минут. В защите как обычно. Но исправился во второй половине, когда в третьей прихватил Кавая, только скамейка Клипперс и набирала очки. Вероятно и правда свою роль сыграла выездная серия и бэк ту бэк. Но кого это волнует. Кавай и ко конечно из за дуги дали сегодня. Да и большие у них скушали Дэвиса, который был ни рыба ни мясо. Сильные стороны ЛаЛ сегодня вообще не задействовали. Бестолковая игра в целом и ротация от тренера. ps Да простят меня болельщики парусов, но их задача на сезон уже выполнена. Интересно как далеко зайдут в ПО в этот раз (:
В ПО ещё нужно постараться запрыгнуть
0
0
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Dimka75
Ага
Минус 12 в начале 1 четверти
От усталости ?
+1
-2
-1
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Andraey
Кто же вам виноват, что вы вчера провозюкались со сливающей Ютой.
+4
-1
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Rodbert
Что там говорит Перкинс? Еще не переобулся в очередной раз?
+1
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Крокозябра
Ответ Дмитрий Сологубов
Комментарий удален модератором
Почему "как"?
+5
0
+5
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Крокозябра
Призываю Vaganta (любителя статистики). Сколько у ЛАЛ б2б в этом сезоне, и сколько игр они сыграли с командами, которые сами на б2б?
+16
-3
+13
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Stanislav Alekhin
"В первой половине играть не в своем стиле." – что-то ваш Леброн плохо русским языком владеет.
+6
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Дмитрий Сологубов
Ответ Xell
Да хоть до 30.Лал 17кратные чемпионы Всего и Всея а Клипперс 52летние лузеры))
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alexLA
Эт понятно, у меня вообще были мысли, что Брон и Дэвис сегодня не сыграют, спокойно отдадут эту игру.
+1
-4
-3
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Сергей Пузанков
Для Лейкерс каждая игра против Клипперс - это конфликт в расписании)
+21
-2
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quznez
действительно, лоадмэнэджмэнт уже невпихуем. Финикс и Юта, причём игры в ЭлЭй.
+4
0
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Real0494
У лал одно из самых лёгких расписаний в конце из тех команд которые борятся за плей-офф, ещё один конфликт что ли
+35
-3
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Xell
Комментарий скрыт
+9
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volshebstvo
Старый мечтал вчера засунуть ноги в ванну со льдом, похоже и уснул там. Отвратительная первая половина, сам был шокирован своей игрой. 1/6, три потери буквально за несколько минут. В защите как обычно.

Но исправился во второй половине, когда в третьей прихватил Кавая, только скамейка Клипперс и набирала очки. Вероятно и правда свою роль сыграла выездная серия и бэк ту бэк. Но кого это волнует.

Кавай и ко конечно из за дуги дали сегодня. Да и большие у них скушали Дэвиса, который был ни рыба ни мясо. Сильные стороны ЛаЛ сегодня вообще не задействовали. Бестолковая игра в целом и ротация от тренера.

ps
Да простят меня болельщики парусов, но их задача на сезон уже выполнена. Интересно как далеко зайдут в ПО в этот раз (:
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